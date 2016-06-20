Цхинвал, 20 июня, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Глава одного из крупнейших российских агрохолдингов «Евродон» Вадим Ванеев сообщил о начале строительства в Южной Осетии мясоперерабатывающего завода. По его словам, завод будет построен за полгода.

Аннибале Карачи. Лавка мясника

О планах по строительству этого предприятия в Южной Осетии стало известно в прошлом году после встречи Вадима Ванеева и президента республики Леонида Тибилова. Ожидалось, что работы должны были также начаться в 2015 году. Первый камень под строительство предприятия «Растдон» по выпуску мясных полуфабрикатов заложили в сентябре.

По словам Ванеева, на реализацию проекта планируется потратить 156 миллионов рублей, часть из которых собственные средства бизнесмена, другая часть — кредитные средства.

«Кредитные средства Московский банк одобрит только после экспертизы проекта строительства. Главная задача — не в строительстве, а в запуске механизма работы. На заводе будет производиться до десяти разновидностей колбасной продукции. Он обеспечит до 30 рабочих мест, которые за смену будут изготавливать чуть более двух тонн продукции», — сказал Ванеев на встрече с журналистами.

Персонал завода обучат этой работе уже опытные работники на одном из предприятий Ванеева в России.

Своим будущим сотрудникам Ванеев обещает «заработные платы на уровне российских», при этом он намерен жестко контролировать процесс, «так как для того, чтобы за ближайшие шесть лет выплатить кредит, нужен слаженный рабочий процесс».

«Вся продукция будет высокого качества, и практически полностью обеспечит внутренний рынок республики.

На развитие реального сектора экономики Южной Осетии в 2015—2017 годах Россия через Инвестиционную программу содействия соцэконмразвитию РЮО выделяет около миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей ежегодно.

Бизнес проекты отбираются республиканским Минэкономразвития, после чего их рассматривает специально созданное в Москве Инвестиционное агентство, в задачи которого входит привлечение инвесторов и поддержка реального сектора экономики в Южной Осетии и Абхазии. Предприниматель вкладывает 10% стоимости проекта, 90% средств привлекаются Инвестагентством с помощью российских банков под 10% годовых.