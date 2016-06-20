Москва, 20 июня, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Законопроект о государственной молодежной политике внесли в Госдуму депутаты из комитета по спорту и делам молодежи в числе которых Николай Валуев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня. Отсутствие законодательного регулирования молодежной политики не позволяет установить ее цели и задачи, основные принципы, то есть законодательно установить позицию государства в части воспитания и поддержки молодежи, отмечают они.

Борис Иогансон. Рабфак идёт. 1928

Инициатива не только устраняет указанный правовой пробел, но и устанавливает основные направления государственной молодежной политики, реализация которых должна обеспечить совершенствование государственного управления в сфере государственной молодежной политики Российской Федерации, обеспечение социально-экономических условий для ее эффективной реализации, указали депутаты.

К основным направлениям отнесены такие важные направления деятельности в сфере молодежной политики, как содействие трудовой адаптации и занятости молодежи, формирование здорового образа жизни и организации отдыха и оздоровления молодежи, содействие в улучшении жилищных условий. Законопроектом устанавливаются полномочия органов государственной власти Российской Федерации, регионов и органов местного самоуправления в сфере государственной молодежной политики, что устраняет их дублирование в данной сфере.

Успешная реализация государственной молодежной политики непосредственно зависит от квалификации, компетенции сотрудников соответствующих органов и организаций в указанной сфере деятельности. Для обеспечения требований к этим сотрудникам в законопроект включена статья «Кадровое обеспечение государственной молодежной политики».

Отсутствие информации о государственной молодежной политике Российской Федерации, мероприятиях по ее реализации, а также о деятельности самой молодежи и молодежных организаций в этой сфере не позволяет обеспечить их эффективность и должное качество. Для устранения этого пробела законопроектом установлены полномочия в части информационного обеспечения государственной молодежной политики органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в сфере государственной молодежной политики и органов местного самоуправления.

Авторы обратили внимание на то, что в большинстве субъектов РФ приняты и действуют законы и иные нормативные правовые акты в области молодежной политики. Вместе с тем базовый федеральный закон в Российской Федерации отсутствует. «При этом, принятые в регионах законы о молодежи отличаются не только своим уровнем законодательной техники, но и существенными качественными характеристиками: количеством предоставляемых молодежи прав, предметным содержанием, структурой и практической значимостью», — отмечают депутаты Госдумы всех фракций.