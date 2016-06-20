Архангельск, 20 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум.



В Архангельской области стартовал летний сезон для круизных судов. В этом году его открыло круизное судно «Selversea», на борту которого в архангельский порт прибыли 70 туристов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации областного туристско-информационного центра, сначала иностранные туристы посетили Соловки, потом один день провели в Архангельске. «Это первое иностранное круизное судно, которое прибыло в Архангельск в этом году. На его борту туристы из США, Канады, Австралии, Великобритании, Италии и других стран Европы. В рамках визита в Архангельск познакомились с историей и архитектурой Соловецкого монастыря, побывали на Секирной горе. Кроме этого, совершили круиз по Северной Двине на знаменитом колесном теплоходе «Н.В. Гоголь», посетили музей «Малые Корелы», а также совершили пешую прогулку по городу», — пояснили в ТИЦ.

Добавим, летом 2016 года Соловецкие острова примут четыре круизных лайнера. Все они планируют зайти в Архангельск. Очередной заход запланирован на конец июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристический сезон начался и в Арктику. Первый в этом году арктический круиз на атомном ледоколе «50 лет Победы» организован туристической компанией «Quark Expeditions». Сопровождает рейс группа инспекторов национального парка «Русская Арктика».