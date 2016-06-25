Санкт-Петербург, 25 июня, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Ретроспектива режиссёра Клода Шаброля, одного из ключевых представителей французской новой волны, откроется сегодня в Санкт-Петербургском киноцентре «Родина». В течение четырёх недель по субботам вниманию зрителей будут представлены самые знаковые картины режиссёра. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Мадам Бовари». реж Клод Шаброль. 1991. Франция Юппер в фильме Шаброля

«С января 2016 года мы запустили цикл ретроспектив, начиная с большой программы, посвящённой Виму Вендерсу, затем у нас был Франсуа Трюффо… Сейчас мы открываем ретроспективу с другим французским режиссёром — Клодом Шабролем. Показы пройдут в рамках киноклуба кинотеатра «Родина» и организованы совместно с компанией «Cinema Prestige». В программу вошли самые выдающиеся фильмы режиссёра, в большинстве из них сыграла одна из ведущих французских актрис Изабель Юппер», — комментируют корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Родины».

Цитата из к/ф «Цветок зла». реж Клод Шаброль. 2003. Франция

Шаброля не случайно называют «французским Хичкоком». Во многих его работах обращает на себя внимание сходство приемов с теми, что использовал мастер триллера — показ персонажей с неоднозначными мотивами, почти обязательное убийство и другие. Фирменным жанром Шаброля стали триллеры, однако, сам режиссёр утверждал, что наибольшее влияние на его творчество оказал вовсе не Хичкок, мастера немого кино — Фридрих Мурнау, Фриц Ланг, Эрнст Любич.

Как и его коллеги и соратники по новой волне Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо и другие, Шаброль работал критиком во влиятельном киножурнале «Кайе дю синема». Свою режиссёрскую карьеру он начал в 1958-м году фильмом «Красавчик Серж». Последовавшие вскоре «Кузены» и «Милашки» продемонстрировали, что во французском кино появился автор со своей темой, собственной интонацией и мышлением.

Цитата из к/ф «Церемония». реж Клод Шаброль. 1995. Франция, Германия Актриса стала одним из фильмов Шаброля

В конце 1970-х Клод Шаброль встречает амбициозную актрису Изабель Юппер и приглашает её в фильм «Виолетта Нозьер». Впоследствии Юппер работала с Шабролем ещё над шестью картинами, три из которых знаменитые «Церемония» и «Мадам Бовари».

Всего в фильмографии Шаброля более 70 картин. На протяжении своей полувековой карьеры он удерживал звание одного из самых востребованных и плодотворных французских постановщиков. В списке наград автора — призы важнейших европейских фестивалей в Берлине, Венеции, Локарно, Сан-Себастьяне.

В программу показов в кинотеатре «Родина» вошли:

мелодрама «Мадам Бовари», 1991 — в основе фильма — конфликт идеализированной, «книжной» жизни и суровой реальности. Не сумев смириться с отягощающей, скучной и бессмысленной судьбой, Эмма Бовари ввязывается в череду опасных и дерзких поступков, которые приводят к трагическому финалу… Фильм получил серебряного «Святого Георгия» на ММКФ 1991 года за лучшую женскую роль (Изабель Юппер), номинацию на «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке и номинацию на «Оскар» за лучшие костюмы;

Цитата из к/ф «Мадам Бовари». реж Клод Шаброль. 1991. Франция Юппер в фильме Шаброля

драматический триллер-детектив «Церемония», 1995 — несколько странное поведение новой служанки с самого начала удивляет членов семьи Лельевр. Может быть, абсолютное бесстрастие — только маска, скрывающая нечто загадочное? Ясно одно — с появлением Софи в доме начинается цепь необычайных событий, в которые вольно или невольно вовлечены все… Картина была удостоена кубка Вольпи за лучшие женские роли на Венецианском фестивале 1995 года (Изабель Юппер и Сандрин Боннер), как лучшая актриса Юппер также получила премию «Сезар»;

драматический триллер-детектив «Спасибо за шоколад» 2000 — в молодости Мари-Клер и Лизбет были лучшими подругами, и даже когда любимый мужчина Мари-Клер Андре ушёл от неё к Лизбет, девушки остались близки. Но в день десятилетия их свадьбы Лизбет погибла в автокатастрофе, и вскоре супругой Андре стала Мари-Клер. Благополучие семьи длилось недолго: однажды в их дом приходит юная студентка консерватории Жанна Пуле, утверждая, что она дочь Андре… За лучшую женскую роль в картине Изабель Юппер получила премию Люмьер и приз Монреальского МКФ-2000;

Цитата из к/ф «Спасибо за шоколад». реж Клод Шаброль. 2000. Франция, Швейцария Жак Дютрон в роли Андре

драма «Цветок зла», 2003 — загадочная история двух семей Шарпен и Вассер вдруг всплывает во время предвыборной борьбы Анны Шарпен-Вассер за кресло мэра. Некий аноним рассылает избирателям письма содержащие подробности смерти деда Анны, а также странной автокатастрофы, когда погибли её бывший муж и бывшая жена нынешнего мужа… Фильм стал участником конкурсной программы Берлинского МКФ-2003 и получил номинацию на премию «Гойя-2004» за лучший фильм.

В киноцентре «Родина» показы пройдут до 16 июля.