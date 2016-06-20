Исламабад, 20 июня, 2016, 17:38 — ИА Регнум. После нескольких дней пограничных столкновений Пакистан и Афганистан не смогли договориться о соглашении по пограничному контролю, передает Reuters.

defenseimagery.mil На афгано-пакистанской границе

Министр иностранных дел Пакистана Айзаз Ахмад Чаудри информировал афганскую делегацию о том, что Исламабад собирается возводить четыре ворота на разных участках границы. «Не было окончательной договоренности, но мы проинформировали их (афганцев) о нашей позиции», — на правах анонимности заявил представитель МИД Исламской Республики.

15 июня ИА REGNUM сообщало, что Вооруженные силы Пакистана открыли огонь по войскам Афганистана в Хайберском проходе на границе между двумя странами. «Когда наши люди начали строительные работы по возведению ворот 15 июня, вооруженные силы Афганистана открыли огонь по нашим военным и рабочим», — заявил сотрудник сил безопасности, который пожелал остаться неназванным. Пакистан в ответ открыл огонь из артиллерии и минометов

Отношения между двумя странами в последнее время носят крайне натянутый характер, поскольку в Афганистане считают, что Исламабад делает недостаточно для продвижения переговоров между официальным Кабулом и движением «Талибан» (запрещено в РФ). Государственный департамент США 14 июня призвал обе стороны «к мирному разрешению напряженности».

По словам официальных лиц Исламабада, постройка ворот на границе ведется исключительно на пакистанской территории. С их помощью планируется остановить передвижение боевиков и торговлю наркотиков. Кабул, тем временем, выступает против любых строительных работ на всем протяжении 2,2 тыс. км границы, поскольку она, как отмечают в Афганистане, была несправедливо определена Великобританией в XIX веке.