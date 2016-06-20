Владикавказ, 20 июня, 2016, 17:33 — ИА Регнум. В РСО-Алания завершается подготовка к сельскохозяйственной переписи. С 1 июля по 15 сентября 200 переписчиков посчитают всех сельхозпроизводителей региона, сообщает 20 июня корреспондент ИА REGNUM.

Fedorov.ceo Всех перепишут

К предстоящей всероссийской переписи полностью готов Ардонский район. Жители этого муниципального образования серьезно занимаются сельским хозяйством. В населенных пунктах функционируют сельхозкооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подворья граждан.

«Можно уверенно сказать, что мы уже готовы к переписи. Для этого нами проведена соответствующая работа. Подобрано помещение для деятельности внештатной службы, определены переписчики, которые были отобраны из числа жителей района. Многие из них ранее уже участвовали в подобных мероприятиях и хорошо знают свои обязанности, а за оставшиеся до переписи дни в обязательном порядке изучат дополнительные документы и инструкции. Переписчики предварительно ознакомятся со своими участками, а также пообщаются с людьми. Отмечу, что все сельское население будет охвачено переписью, а в городе Ардоне только те, кто имеет личное подворье», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по проведению сельхозпереписи на территории Ардонского муниципального района Роза Болатаева.

На основании полученных в результате переписи данных, государством будет разрабатываться дальнейшая стратегия развития всего агропромышленного комплекса страны. Федеральные власти хотят выяснить, какими ресурсами располагает Россия в сельскохозяйственной отрасли, в чем нуждаются крестьяне и как им помочь. Следовательно, учитываются в этом важном деле и личные подворья граждан. Ведь владельцы ЛПХ сегодня охотно продают горожанам излишки производимой продукции.

Напомним, что в Северной Осетии создана и работает правительственная комиссия по проведению сельскохозяйственной переписи во главе с вице-премьером Рафаэлем Беликовым. В состав комиссии вошли представители государственных органов власти, местного самоуправления и работники управления Федеральной службы госстатистики по республике. Предыдущая сельхозперепись в России была проведена в 2006 году.