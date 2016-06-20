Люксембург, 20 июня, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Европейский союз наращивает военно-морскую операцию в Средиземном море с целью сокращения нелегальной миграции через Ливию, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

В Люксембурге главы МИД стран-членов ЕС договорились на год до июля 2017 года продлить мандат «Операции София». В дополнение к настоящей борьбе с контрабандой оружием ИГИЛ (структура, запрещенная в РФ), операция займется подготовкой береговой охраны и ВМС Ливии.

Евросоюз намерен расширить миссию до ливийских вод, а в долгосрочной перспективе разместить военный контингент на земле. Однако внутренние разногласия в Ливии отдаляют широкое признание правительства национального единения Фаиза Сараджа, что могло бы дать «зеленый свет» европейской интервенции.