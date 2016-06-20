Москва, 20 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Для ГМИИ имени Пушкина построят депозитарно-реставрационный и выставочный центр, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. ДРВЦ будет располагаться в Малом Знаменском переулке.

Ghirlandajo ГМИИ имени Пушкина

Строение общей площадью 20,5 тысячи квадратных метров разделят на два корпуса, соединенных между собой подземной частью, которая будет иметь выход в главное зданием музея. В переходе установят специальные шкафы, где планируется хранить скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.

Добавим, комплекс буден построен за счет федерального бюджета. Разрешение на реконструкцию музея действует до мая 2020 года. Уже объявлен конкурс для выбора подрядчика. Начальную стоимость контракта оценили в 3,5 миллиарда рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что градостроительная комиссия Москвы одобрила план реконструкции главного здания ГМИИ имени Пушкина адресу: Волхонка, владение 8−10/2, строение 8.