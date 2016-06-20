Ижевск, 20 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Открыто рабочее движение по мосту через Каму в Удмуртии. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Соловьев по итогам посещения объекта, сообщает Udm-info.

udmurt.ru Строительство моста через Каму. 2014

«Мы уже проходили в пятницу не пешком, а переехали на машинах по мосту, это уже радует», — отметил Соловьев.

По словам главы республики, начались работы по укладке асфальта на проезжей части моста, всего асфальтируют участок, протяженностью 15 км.

Соловьев выразил уверенность, что сдача объекта в эксплуатацию пройдет в соответствии с графиком. «Ставим задачу — к первой декаде сентября мост должен быть готов к сдаче государственной комиссии», — поручил глава Удмуртии.

Напомним, в мае Минтранс республики искал подрядчиков на проведение реконструкции автодорог, ведущих к мосту через Каму. Предстоит реконструкция участков автодороги Костино — Камбарка протяженностью 28,5 км в Сарапульском районе и участков автодороги Ижевск — Сарапул протяженностью 34,7 км. Ввод в эксплуатацию указанных участков намечен на ноябрь 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, соглашение о строительстве автодорожного мостового перехода через Каму подписано правительством Удмуртии, ОАО «ВТБ-банк» и ООО «Мостострой — 12» в октябре 2013 года. Проект предусматривает строительство автодорожного мостового перехода через Каму, включающего большой автодорожный мост через реку Кама с подходами, мостовой переход через реку Буй с подходами, ещё два небольших моста через реки Вагановка и Камбарка. Мостовой переход станет частью автодороги Ижевск — Сарапул — Камбарка.

В реализации проекта заинтересована не только Удмуртия, но и смежные регионы — Свердловская и Пермская области, а также Башкирия. Стоимость строительства оценивается примерно в 14 млрд рублей. Проезд по строящимся мостам будет платным.