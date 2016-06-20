Москва, 20 июня, 2016, 17:12 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Мать

Я вчера как-то сложно все объяснял. «Де-кри-ми…». «Формальные признаки»… Для нормального человека это может быть казуисти… слишком замысловато. А сегодня, во время пикета, вдруг понял, как можно просто объяснить депутату Крашенинникову, что он хочет, а депутатам — что они одобряют. Объяснить, что такое «декриминализация по-крашенинниковски».

Возьму для примера в качестве объекта битья самого депутата Крашенинникова.

Суть дела в том, что бить Крашенинникова после принятия нового закона станет НЕ преступным.

То есть надо еще уточнить: «Вы ему, Крашенинникову, кто? Сват? брат? Ведете общее хозяйство?» Если да, то ни в коем случае не бейте Крашенинникова, а то загремите на два года. Таков замысел Крашенинникова — битье не преступление, если не от «близких лиц». А вот если вы ему никто, то побить его, по его идее, не будет преступлением. Если он пискнет и кто-то составит протокол, то могут присудить административный штраф до 40 000 рублей. В худшем случае. Ну, это для кого деньги, а для кого — всего-то чуть больше полштуки баксов. К тому же, можно в складчину.

Главное — не причинить ущерба для здоровья (причем синяки и ссадины — не ущерб), и важно бить не из хулиганских побуждений, упаси бог, а за дело. Чтобы он не! Зато — внимание, бонус! — можно бить группой, лишь бы не систематически, а то это — уже другая статья («Истязание»).

Если вас все же поставят на деньги, тогда больше уже сами не бейте. Потому что непреступно (по мысли Крашенинникова) бить только один раз. Такой замысел: плати ‑ и бей (даже наоборот — деньги потом), но один раз. После этого будет так же непреступно бить Крашенинникова другому человеку. Если только он не связан с вами общим замыслом. Это легко запомнить: как с пикетами. Одиночные пикеты побои, не связанные общим замыслом, — можно не стесняться. Если не стеснен в деньгах. Можно нанять большую армию побивальщиков, и 40 000 для них выплачивать только если присудят. Как страховку. Удобно перед выборами.

Не подумайте, что я подстрекаю: Павел Владимирович здесь исключительно для доходчивости примера. Просто как культурный человек, он обязан «рефлексировать» и, что предлагает для других, примерять на себя. Я ему помогаю.

А сам-то я против. И выхожу на пикет, чтобы сказать:

Я против идеи Крашенинникова,

что Крашенинникова каждый может побить за деньги,

а если мать шлепнет ребенка, то ее у ребенка отберут на 2 года.

P.S. Пока я это писал, в ИА REGNUM появилось заверение Крашенинникова:

«Крашенинников также опроверг опасения родительской общественности о том, что из-за декриминализации наказания за побои для всех, кроме близких родственников, родители будут нести уголовную ответственность даже за самые мелкие наказания ребенку, вроде подзатыльника. «Нет, это не так», — объяснил глава комитета, подчеркивая, что напротив, новая редакция законодательства учла все нюансы проблемы…»

Заверение, как видим, абсолютно голословное. Ни одного учтенного нюанса Крашенинников не привел. Чем защищаемая им новая редакция закона гарантирует, что родителей не привлекут, если в ней нет слов «кроме как в целях воспитания своего ребенка», а написано наоборот:

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической <…> наказывается <…> лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Под близкими лицами в настоящей статье понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети…)

Очевидно, Павел Владимирович не сумел если не понять, то объяснить «другой смысл» текста законопроекта, который собирается принять Государственная Дума РФ, который бы не беспокоил родительскую общественность.