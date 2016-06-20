Брянск, 20 июня, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Суд по делу депутата Брянской областной думы Александра Тюлина перенесен на 1 июля. Как сообщает ГТРК «Брянск» на заседании 17 июня о переносе ходатайствовала защита подсудимого — адвокат не успел ознакомиться со всем делом.

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При этом, как сообщает портал «Брянская улица», сам депутат настаивает на своей невиновности и считает, что в деле есть политический контекст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Тюлин обвиняется уклонении от налогов в особо крупном размере и незаконной вырубке деревьев также в особо крупном размере. По версии следствия, на лесопромышленном предприятии, которым управлял Тюлин, по его указанию в течение двух лет в налоговые декларации включались заведомо ложные сведения. Таким образом депутат смог уклониться от налогов в 34 млн рублей.

Кроме того, три коммерческие организации в 2014 году незаконно вырубили лесные насаждения на территории Навлинского и Трубчевского районов Брянской области. Ущерб от такой деятельности составил 38,4 млн рублей. Следователи считают, что дело было под фактическим руководством депутата.