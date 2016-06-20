Калуга, 20 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Учащихся калужской средней школы № 25 вместе с библиотекарем этого учебного заведения обратились 20 июня на личном приеме к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову с просьбой поддержать их инициативу по изданию первой детской рукописной книги о преподобном Тихоне Калужском.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, дети рассказали губернатору о том, что в написании рукописного варианта по мотивам книги православного писателя Владимира Крупина участвуют лучшие ученики их школы. Они дополнили книгу собственными рисунками и стихами учителей. Уже найден меценат, готовый осуществить издание.

Поддержав просьбу ребят о выступлении с приветственным словом на страницах книги, глава региона поблагодарил их за внимательное и бережное отношение к истории родного края.

«Таких добрых дел дети должны делать больше», — резюмировал Анатолий Артамонов. Калужский губернатор также пожелал школьникам дальнейших успехов в учебе и в интересных увлечениях.