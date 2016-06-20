Москва, 20 июня, 2016, 17:06 — ИА Регнум. К 2020 году количество «интернет-вещей» (Internet of Things) может достигнуть 50 млрд, заявил руководитель группы по оказанию услуг компаниям отрасли связи EY Михаил Романов на VI инновационном форуме rASIA.com. По его словам, главными движущими силами процесса станет удешевление компьютинга и повышение доступности интернета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Есть статистика, что конектиться будут каждый день 5,5 новых предметов», — отметил Романов. Он подчеркнул, что на данный момент подключен всего один процент «интернет-вещей».

Ожидается, что новая система устройств, которые могут выходить онлайн, будет внедрена в повседневную жизнь людей. «Человек входит в комнату и загорается свет, его будильник говорит телевизору, что надо включится, телевизор говорит кофемашине, что нужно делать кофе. И таким образом все связано в единую интеллектуальную систему», — пояснил эксперт.

Он добавил, что все данные будут храниться в специальной базе или на самом устройстве.

Напомним, 20 июня в Москве на площадке Digital October проходит VI Международный инновационный форум и фестиваль современной азиатской культуры rASIA.com. В мерориятии принимают участие российские и зарубежные эксперты в области новейших технологий.