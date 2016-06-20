Калуга, 20 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Порядка 5% жителей калужского региона в 40 муниципальных образованиях наблюдается рост совокупного платежа граждан при новых нормативах, которые будет введены с 1 июля 2016 года за потребления услуги по отоплению, сообщает 20 июня корреспондент ИА REGNUM, по информации министерства тарифного регулирования Калужской области.

pixabay.com Отопление

Изменение норматива на отопление, рекомендованное Правительством РФ субъектам, неизбежно повлечет увеличение размера платы за отопление в малоэтажных домах, построенных до 1999 года. Жители современных домов будут платить меньше Так, первые квитанции на оплату отопления по новым нормативам калужане получат в ноябре этого года, что еще позволяет принять дополнительные меры по сдерживанию роста их платежей. В настоящее время рассматриваются два варианта сокращения расходов по оплате отопления в малоэтажных домах: путем установки общедомового прибора учета тепловой энергии и посредством перехода на поквартирное отопление. Последний — активно поддерживается калужским региональным кабинетом министров, по решению которого в 2016 году затраты жителей на установку газовых котлов будут компенсироваться. Сами котлы также будут приобретаться за счет средств областного бюджета.

В 2016 году на поквартирное теплоснабжение переведут около 30% малоэтажных домов, в отношение которых с 1 июля планируется увеличение норматива потребления коммунальной услуги по отоплению. В 17% домов, где отсутствует техническая возможность, в 2017—2018 годах будут установлены общедомовые счетчики. 3% домов подлежат расселению. По остальным 50% решения жителями еще не приняты.

По сведениям регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в Барятинском, Жиздринском, Куйбышевском, Мещовском, Мосальском, Ульяновском и Хвастовичском районах на поквартирное теплоснабжение переведены все малоэтажки. На очереди — 528 многоквартирных домов в Калуге и в 15 муниципальных районах. 2500 газовых котлов уже распределены между муниципалитетами. Еще 1150 будут приобретены дополнительно. Постановлением областного правительства на проведение работ по реконструкции подводящих, фасадных газопроводов, строительство приставных газоходов и устройство поквартирного теплоснабжения, муниципальным образованиям будет выделена субсидия в размере более 127 миллионов рублей.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил главам администраций муниципалитетов активизировать работу по информированию граждан о преимуществах перехода на поквартирное отопление: «Надо работать с людьми, убеждать их в целесообразности такого перехода именно в этом году. Иначе потом жители вас же и обвинят в том, что их затраты на устройство поквартирного теплоснабжения бюджет уже не компенсирует. Это можно сделать только в 2016 году», — подчеркнул Артамонов.