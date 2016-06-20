Москва, 21 июня, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июня, Госдума обсудит заявление, где выскажет свою негативную позицию по запрету участвовать в Олимпийских играх в Бразилии сборной России сообщает ИА REGNUM. В этот же день в участники заседания Международного олимпийского комитета (МОК), которое пройдет в Лозанне, обсудят возможное отстранение всей российской сборной.

Олимпийский флаг

Депутатов Госдумы возмущает предложение запретить сборной РФ участвовать в Олимпийских играх, отметил ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин. «И мы будем этот вопрос публично обсуждать на заседании Государственной думы и, очевидно, примем соответствующее постановление», — сказал он.