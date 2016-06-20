Москва, 20 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Спецборт МЧС России Ан-148 доставил в Москву 33 подростков — всех, кто спасся во время окончившегося трагедией сплава по карельскому Сямозеру во время шторма вечером 18 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС России сегодня, 20 июня.

mchs.gov.ru Глава МЧС Владимир Пучков сопровождает пострадавших детей

В числе вернувшихся домой также 12 детей, которых госпитализировали ранее в больницы Петрозаводска. Во время перелета рядом с ними находились врачи и психологи МЧС. По их словам, состояние детей в самолете не ухудшилось.

Принято решение, что в Москве выжившие в экстремальной ситуации дети пройдут дополнительное обследование в пансионате ветеранов войны в московском районе Коньково. Из аэропорта «Внуково» автобусом детей доставят в пансионат, где они и встретятся с родителями.

Как отметил на борту спецрейса министр по делам ЧС и гражданской обороны Владимир Пучков в разговоре с пострадавшими, он лично контролирует решение организационных вопросов, и ребятам и их семьям «волноваться не стоит». «Хочу поблагодарить каждого из вас. В этой сложнейшей, трудной ситуации вы проявили стойкость и самоотверженность. Горжусь вами и желаю вам успехов», — отметил глава чрезвычайного ведомства.

Напомним, силы территориального отделения МЧС по Карелии продолжают поиски последнего ребенка, который до сих пор числится пропавшим без вести. Между тем, сегодня, 20 июня, в Москву прибыл другой спецрейс — с телами 13 погибших подростков, в столице проходит их опознание. После этого начнутся судебно-медицинские экспертизы для установления непосредственной причины смерти.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, всего участниками сплава по карельскому озеру было 47 воспитанников детского лагеря «Парк-отель Сямозеро», а также трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Вечером 18 июня отряд попал на озере в сильный шторм, о котором ранее предупреждало МЧС. Из-за сильных волн несколько лодок и каноэ перевернулось. Дети, оказавшиеся за бортом, боролись за жизнь в течение двух-четырех часов.

Несколько детей добрались до ближайшего поселка и попросили помощи, спасательная операция началась на следующий день, 19 июня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, всех отдыхающих «Парк-отеля Сямозеро» в ближайшее время развезут по домам.

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту гибели детей на Сямозере в Пряжинском районе Республики Карелия, возбужденного по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Как сообщили в СК РФ, продолжаются следственные действия с задержанными руководством, инструкторами и воспитателями: Валерием Круподерщиковым, Еленой Решетовой, Вадимом Виноградовым и Региной Ивановой. После улучшения состояния здоровья Людмилы Васильевой с ней также начнутся следственные действия. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.