Будапешт, 20 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Глава регионального отделения агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) критикует закрытие пунктов приема беженцев в Венгрии, передает ABC News. В UNHCR считают, что это воспрепятствует интеграции мигрантов, получивших статус беженца, заставляя их покинуть страну.

Joachim Seidler, photog_at Беженцы на территории Венгрии

Представительство ООН в Центральной Европе озабочено тем, что условия проживания в странах, куда убегают мигранты, не улучшились, а получить политическое убежище в ЕС стало сложнее.

Закрытие центров приема «означает, что Венгрия не может быть местом, где могут находиться (беженцы). Они будут вынуждены уехать», говорится в заявлении представителя UNHCR Фейксаса Вихе.