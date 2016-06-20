Ростов-на-Дону, 20 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Ростовчанину грозит тюремный срок за секс-насилие над 15-летней падчерицей. Совершая преступления, 32-летний мужчина угрожал жертве убийством. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по ст. 132 УК РФ, сообщили ИА REGNUM 20 июня в региональном управлении СКР.

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Мужчина арестован. Согласно материалам уголовного дела, на преступление ростовчанин пошёл ещё в 2015 году. Подозреваемый совершил развратные и иные действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери своей гражданской жены. При этом мужчина угрожал расправой, если ребёнок расскажет об этом кому-либо.

Все обстоятельства будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Если вина мужчины будет доказана, то ему светит до 15 лет тюрьмы.

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