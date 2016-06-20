Липецк, 20 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В Липецке последствия ливня будут устраняться в течение недели, и на эти цели может понадобиться несколько миллионов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, об уроне, нанесенном городскому хозяйству прошедшим в воскресенье 19 июня сильным ливнем, на брифинге 20 июня сообщил заместитель главы администрации города Николай Новиков.

wallspaper.ru Ливень

По данным метеорологов, на областной центр за 1,5 часа обрушилось около 50% месячной нормы осадков. Вода зашла в десяток домов, а в отдельных строениях поднялась выше одного метра над уровнем пола. Было подтоплено несколько районов, ливневая канализация забилась.

По словам Николая Новикова, благодаря ночной работе коммунальщиков, в частном секторе воды в домах нет. Откачка ведется из подвалов и с залитых земельных участков. От ливня пострадало меньше домовладений, чем год назад — отчасти благодаря расчистке и углублению русла реки Липовка, Студеного ручья и других водоотводных каналов.

Как известно, из-за погодных катаклизмов вчера было остановлено движение электротранспорта. Троллейбусы вышли на линию уже через два часа. Трамваи не покидали депо до утра. Несколько маршрутов электротранспорта заменили автобусами. Ночью пути расчищались от нанесенного песка, сломанных веток деревьев. В 5:30 20 июня муниципальный пассажирский транспорт вышел на маршруты в полном составе.

Всю ночь от упавших деревьев и веток освобождали трассы специалисты МУП «Зеленхоз». Ветром и дождем повалило более 100 деревьев. Половина от общего количества — на Грязинском направлении, откуда и двигался на Липецк циклон. Сейчас работы продолжаются. До конца дня, по оценке мэрии, поврежденное энергоснабжение будет восстановлено.

Специалисты РСДП будут восстанавливать размытое асфальтовое покрытие дорог на улицах Студеновской (в районе педуниверситета) и Неделина (между Центральным рынком и улицей Циолковского) — всего около тысячи квадратных метров. Кроме того, коммунальные службы начали расчистку магистралей от нанесенного водой щебня и грунта.