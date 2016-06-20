Магас, 20 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Главный бухгалтер Малгобекской районной больницы признана виновной в содействии похищению 75 млн рублей, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам медучреждения. Как сообщили 20 июня в пресс-службе управления ФСБ по Ингушетии, женщина приговорена к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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«В результате расследования уголовного дела было установлено, что 51-летняя женщина, являясь главным бухгалтером ГБУЗ «Малгобекская районная больница», используя свои служебные полномочия, содействовала в хищении денежных средств в размере более 75 миллионов рублей, предназначенных для оплаты труда работников медицинского учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Приговор вступил в законную силу. Остается открытым вопрос, кому оказала содействие осужденная на три года колонии главный бухгалтер. Комментариев по этому поводу в сообщении пресс-службы не дается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии обвиняют в хищении 105 млн рублей начальника производственного управления жилищно-коммунального хозяйства. В 2008 году, Минфин региона перечислил управлению жилищно-коммунального хозяйства города Малгобека137 миллионов рублей. Денежные средства предназначались для возмещения выпадающих доходов, которые образовывались в результате предоставления льгот по оплате коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранам труда, реабилитированным лицам, а также выплат субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг.

На эти цели было направлено всего 31,9 млн рублей, остальные деньги в размере 105 млн рублей начальник организации присвоил себе. После предъявления обвинения злоумышленник скрылся от органов следствия и суда и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали только в августе 2015 года в Кисловодске Ставропольского края.

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В Ингушетии судят чиновника, подозреваемого в хищении 105 млн рублей

На прошлой неделе прокуратура региона сообщила о выявлении сразу нескольких фактов завышения стоимости работ при ремонте и строительстве в городе Магасе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество» в отношении должностных лиц, допустивших нецелевое расходование бюджетных средств.