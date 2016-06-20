Рига, 20 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. С утверждением о том, что в Латвии возрождается фашизм, согласны или частично согласны 30,9% населения, свидетельствуют данные исследования, проведенного центром безопасности и стратегического анализа Национальной академии обороны о возможностях дестабилизации общества, сообщает LETA.

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«Трудно предполагать, какие новые приемы гибридной войны Россия может потенциально использовать в Латвии, но, судя по опыту Украины, Россия старается увеличить межэтническую напряженность, дискредитировать органы власти и усилить поддержку своим действиям», — говорится в исследовании.

Чтобы проверить, насколько действенны эти приемы, которые Россия якобы использует против Латвии, исследователи задали респондентам шесть вопросов.

В результате выяснилось, что в возрождении фашизма в Латвии уверены 30,9% респондентов. 12,7% опрошенных признали, что чувствуют свою принадлежность к России. А 21,4% позитивно оценивают то, что 9 мая на улицах Латвии используется российская символика — флаги и Георгиевские ленточки. 14,5% опрошенных оценивают свою жизнь в Латвии как плохую и очень плохую.

Также, 21,7% респондентов согласились с тем, что права и интересы русских в Латвии нарушаются в такой мере, что требуется вмешательство России, а 27% населения заявили, что в Латвии дискриминируются люди, не знающие латышский язык.

Отметим, что это всего лишь результаты официального опроса, участвовать в которых опасается значительная часть русскоязычного населения, подвергающегося дискриминации по национальному признаку.