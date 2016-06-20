Ярославль, 20 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. 18 июня во второй половине дня в центре Ярославля обрушилась часть фасада аварийного жилого дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, никто из жителей не пострадал.

фото сайта city-yaroslavl.ru

Основное обрушение пришлось на часть фасада третьего этажа над одной из квартир. В мэрии полагают, что причиной произошедшего могла стать установка в квартире нового пластикового окна.

Дом № 33 по проспекту Октября признан аварийным еще в июле 2013 года. Он включен в программу расселения ветхого и аварийного жилья, и до 2025 года его жители должны получить новые квартиры. Впрочем, ранее люди уже получали уведомление о необходимости покинуть аварийные стены, но пока никто этого не сделал, отмечает первый заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Валерий Божко.

«Мы направили всем жителям обращения с просьбой покинуть дом и переехать. В случае, если такой возможности нет, то можно обратиться в администрацию и воспользоваться маневренным жилым фондом мэрии пока дом не расселят. Но с просьбой о переселении в маневренный фонд в территориальную администрацию поступила на сегодня только одна заявка», — уточнил Валерий Божко.

Расселение дома обойдется городскому бюджету примерно в 65 миллионов рублей. По словам Валерия Божко, ранее в территориальную администрацию обращались предприниматели с предложением о расселении за свой счет дома и выкупе земельного участка, на котором он находится, но пока никаких документальных подтверждений этого проекта нет.