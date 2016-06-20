Минск, 20 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. С 2014 года поток вынужденных переселенцев в Белоруссию растёт, и больше всего обращений о предоставлении статуса беженца подают граждане Украины. Об этом заявил заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии, подполковник Михаил Гриб 20 июня в Минске на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню беженцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

newsinmir.com Украинские беженцы

По словам Гриба, после начала гражданской войны на Украине самой многочисленной группой вынужденных мигрантов стали лица, прибывшие с Украины — более 1,6 тысячи, из них «около 1,4 тысячи украинцев, прибывших из регионов, в которых происходили боевые действия, получили дополнительную защиту», проинформировал замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии.

Он сообщил также, что с начала 2016 года к властям Белоруссии поступило 228 заявлений от граждан Украины с соответствующими просьбами. До начала войны в соседней постсоветской республике наибольшее количество просителей о статусе беженца было со стороны граждан Афганистана.

Гриб обратил внимание на выросшее в шесть раз количество просителей о статусе беженца в Белоруссии. При этом, отметил милиционер, власти республики оказывают помощь всем прибывшим из Донецкой и Луганской областей.

На рост беженцев из Украины обратил внимание также представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Жан Ив Бушарди. По его словам, с 2014 года в Белоруссию прибыло около 160 тысяч граждан Украины, что составляет 1,4% белорусского населения. Он отметил также, что из других стран с заявлениями к властям Белоруссии обратилось 250 человек, что резко контрастирует с числом обращений от жителей постмайданной Украины.

Правовую основу предоставления беженцам из Новороссии и Украины статуса беженца в Белоруссии составляют принятые ООН и ратифицированные СССР «Конвенция о статусе беженцев» 1951 года и «Протокол, касающийся статуса беженцев» 1967 года. Данные документы вступили в действие для Белоруссии, с 1997 года постсоветская республика выдаёт удостоверения беженцев.

Гриб сообщил также, что в Белоруссии готовится принятие новой редакции закона о вынужденных мигрантах. Ожидается, что документ в новой редакции унифицирует процедуры приёма и рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца, а также дополнительной защиты или убежища на территории постсоветской республики. Гриб отметил, что «срок рассмотрения такого ходатайства, как правило, не будет превышать 6 месяцев».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что республика не готова участвовать в программе расселения на своей территории беженцев из Сирии, отметив: «Мы очень серьёзно погружены в украинскую проблему, потому что переселенцев из Украины у нас много».

До этого, 30 марта Александр Лукашенко в ходе переговоров с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером заявил: «160 тысяч беженцев сегодня с Украины находятся на территории Белоруссии. И вы имейте ввиду, что мы этим гражданам украинским предоставили равные права с гражданами Белоруссии, и в приоритетном порядке мы их трудоустроили». Отметим, что власти Белоруссии крайне неохотно рассматривают обращения бежавших из зоны боевых действий в Донбассе о предоставлении статуса беженца, настаивая на оформлении документов с другим статусом, который позволит «сохранить лицо» новому руководству Украины и нести меньшую ответственность перед фактическими беженцами бессменному руководству Белоруссии.