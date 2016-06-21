Москва, 21 июня, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Короткометражные работы молодых российских режиссёров выходят на большой экран. Сегодня в московском кинотеатре «Иллюзион» свои фильмы зрителям представят актриса и режиссёр Анна Арланова и студентка ВГИКа Владлена Санду. В программе вечера — показ короткометражных фильмов «-196» и «Кира».

Цитата из к/ф «Кира». реж Владлена Санду. 2015. Россия Анастасия Белоусова

"Короткому метру, как правило, не суждено попасть на большие экраны, это в большинстве своём, фестивальные фильмы. Поэтому мы стараемся максимально поддерживать короткометражное кино, и особенно работы молодых авторов. Сегодня вниманию зрителей будут представлены 45-минутная драма «-196» и 20-минутная драма «Кира». Режиссёры обоих картин подают большие надежды, они уже завоевали определённые награды на кинофестивалях, причём не только в России», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь кинотеатра «Иллюзион» Ксения Шатров.

Владлена Санду — ученица ВГИКа, режиссерской мастерскойАлексея Учителя. «Кира» — её дебют в игровом кино. Фильм рассказывает историю одного невероятного дня на свободе. Кире 18 лет. После трех лет колонии для несовершеннолетних она выходит досрочно и отправляется домой в город Борисоглебск, к матери. На пути Кире встречаются разные люди, которые не дают свершиться ее планам…

Цитата из к/ф «Кира». реж Владлена Санду. 2015. Россия Главная героиня картины

Лента получила приз жюри на фестивале «Кинотавр» в 2015 году, основной приз «Золотой кадр» на МКФ «Невиданное кино» в Таллинне, а актерская работа исполнительницы главной роли Александры Белоусовой была отмечена как лучшая на Фестивале «Святая Анна».

Режиссёра Анну Арланову большинство знает как актрису. Арланова известна своими ролями в сериалах «Наркомовский обоз» 2011 и «Провинциалка» 2008. По словам актрисы, в режиссуру её тянуло всегда, поэтому, когда появилась возможность она поступила в Московский институт современного искусства, мастерскую Ираклия Квирикадзе.

Цитата из к/ф «-196». реж Анна Арланова. 2014. Россия Разговор

«-196» — это история бывшего студента Физтеха, который пытается спасти жизнь самому дорогому для него человеку — своей бабушке. Но бабушка умирает. А внук, несмотря на непонимание и протесты родственников, решается крионировать ее тело — заморозить при ультра низких температурах, с надеждой на то, что бабушка обретёт новую жизнь.

Фильм стал дипломной работой Арлановой как режиссера. Картина была представлена на фестивалях в России, Канаде, США, Испании, Греции и Франции, где получила множество положительных отзывов.