Анкара, 20 июня, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Ни одного очка, ни одного гола, никакой поддержки. Безвольная игра сборной Турции на чемпионате Европы по футболу не оставляет равнодушным и ее президента. Перед матчем с командой Чехии Реджеп Тайип Эрдоган призвал турок к сплоченности, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Несмотря на два поражения против Хорватии (0:1) и Испании (0:3), Эрдоган обвинил турецких болельщиков за освистывание капитана и «звезду» команды Арды Турана в матче с испанцами. «Он наш сын, наш брат, который перешел в лучшую команду мира («Барселона»). Вам не стыдно?», — возмущается турецкий лидер.

Учитывая тяжелое положение их сборной в группе, многие болельщики в Турции потеряли надежду на выход в 1/8 финала, хотя в теории команда Фатиха Терима сохраняет шанс на плей-офф. «Это меня как президента очень разочаровало», — Эрдоган комментирует пессимизм фанатов.