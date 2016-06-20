Москва, 20 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Выплату пособия по уходу за ребенком, которые выплачивается матери до достижения им возраста 1,5 лет, предлагается продлить до 3 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, соответствующий законопроект внесла в Госдуму глава комитета по делам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

Александр Дейнека. Мать. 1932

Епифанова отмечает, что наиболее острой остается проблема обеспечения детей раннего возраста местами в ясельных группах. «По состоянию на 1 мая 2016 года «актуальный спрос» (очередность) составляет около 193 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В связи с этим значительное количество матерей вынуждено находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет», — говорит она, подчеркивая, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком, которое является в ряде случаев единственным источником дохода домохозяйства, выплачивается только до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Законопроектом предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте 1,5 до 3 лет при условии, если ему не предоставлено место в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования.

По подсчетам Епифановой, реализация законопроекта потребует около 7, 464 млрд рублей в целом, в том числе: из федерального бюджета — 970,315 млн рублей (с учетом минимального размера пособия в 2016 году 2908,62 руб.), из ФСС — 6, 494 млрд рублей (исходя из среднемесячной заработной платы в РФ в размере 27 500 рублей с учетом вычета подоходного налога).