Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Санкт-петербургская полиция уточнила информацию об инциденте на овощебазе во Фрунзенском районе города. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

tv2.tomsk.ru Дверь машины полиции

Сообщается, что информация ряда СМИ о том, что на овощебазе произошла массовая драка с участием от 100 до 200 человек, не соответствует действительности. По уточненным данным, на овощебазе произошел конфликт между двумя мигрантами, один из которых погиб.

Уточняется, что ссора вспыхнула между двумя азербайджанцами около 13:20 по местному времени. Один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в другого, а затем попытался сбежать. Но работники овощебазы схватили его.

Пострадавший от выстрела умер в карете «скорой помощи». Нападавшего также пришлось госпитализировать, так как сотрудники овощебазе нанесли ему повреждения при поимке.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ОМОНа и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.