Ставрополь, 20 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае мужчина пойдет под суд по обвинению в угрозе судье в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие располагает данными, что 23 марта 2016 года в кабинете мирового судьи города Невинномысска высказал в его адрес угрозу убийством в связи с рассмотрением в отношении него дела о мелком хулиганстве.

23-летнему мужчине предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.