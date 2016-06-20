Москва, 20 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В России на 1 июня 2016 года суммарная задолженность по заработной плате составила 4 млрд 004 млн рублей и по сравнению с 1 мая 2016 года снизилась на 50 млн. рублей (на 1,2%), сообщили в Росстате.

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Долги по зарплате на 1 июня имелись перед 77 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 40% — работники обрабатывающих производств; 29% — строительства; 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 7% — транспорта; 5% — добычи полезных ископаемых; 4% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 июня по сравнению с 1 мая выросла на 10% составила 3,809 миллиарда рублей, или 98,5% общей суммы просроченной задолженности. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 59 миллионов рублей и снизилась по сравнению с 1 мая на 31 миллион рублей (в 2,1 раза).

В мае задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций отсутствовала в 7 субъектах Российской Федерации, снизилась — в 36 субъектах, осталась без изменения — в 3 субъектах, выросла — в 36 субъектах, образовалась — в 3 субъектах Российской Федерации.

Наибольший размер просроченной задолженности по зар плате приходится на Приморский край (505,7 млн рублей, или 13,3%), Иркутскую область (202,4 млн рублей, или 5,3%), г. Москву (180,8 млн рублей, или 4,7%), г. Санкт-Петербург (173,4 млн рублей, или 4,6%), Хабаровский край (127,9 млн рублей, или 3,4%).