Тверь, 20 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В Тверской области еще раз проверят места отдыха детей — соответствующее поручение дал исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя 20 июня, в связи с трагедией в Карелии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Наблюдение. Пионерский лагерь

Основной темой оперативного совещания стало обеспечение безопасности детей в ходе летней оздоровительной кампании.

«Второстепенных вопросов не бывает. Люди, которые работают с детьми, должны иметь и образование, и персональную ответственность: должны четко понимать, что они отвечают за безопасность, жизнь ребят», — заявил Игорь Руденя.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства региона Светлане Вержбицкой вместе с сотрудниками МЧС еще раз проверить места отдыха детей, причем не только планового, но там, где отдыхают неорганизованно.

Игорь Руденя напомнил: все места отдыха на воде должны быть оборудованы, иметь необходимые спасательные средства, ограждения в водоемах. Также должны быть в наличии информационные щиты, предупреждающие об опасности при купании.

«Сотрудникам министерства образования необходимо объехать лагеря, объекты детского отдыха и доложить об их готовности с предоставлением фотофиксации. Если где-то остаются нерешенные вопросы, значит, нужно помочь в организации технического обеспечения безопасности детей, в том числе на воде», — добавил исполняющий обязанности губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня на озере в Карелии группа детей (47 человек), отдыхавших в лагере «Парк-Отель Сямозеро», отправились в сплав, сопровождали их трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за шторма лодки перевернулись. В результате 13 детей погибли, один до сих пор числится пропавшим без вести. Остальным удалось добраться до берега.