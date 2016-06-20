Хельсинки, 20 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум.



Мирные финны. 1907

Финляндия не планирует создавать военный альянс с соседней Швецией. Об этом сегодня, 20 июня, заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, сообщает финское издание Finland Times.

По словам Сипиля, расширенное военно-техническое сотрудничество не означает создание нового союза. Он отметил, что теперь страны смогут проводить совместные учения и производить совместные закупки оборудования.

Премьер-министр Финляндии также выразил обеспокоенность по поводу роста военной напряженности в регионе Балтийского моря. «Железный занавес не решит проблемы», — подчеркнул Сипиля, добавив, что нормализовать ситуацию возможно с помощью дипломатии и диалога. «Сейчас мы немного на ложном пути», — отметил он, критикуя военный альянс НАТО.

Напомним, что накануне премьер-министр Финляндии Юха Сипиля встретился со своим шведским коллегой Стефаном Левеном в Наантали. Лидеры обсудили ряд двусторонних вопросов, в частности, экономические и торговые связи, а также сотрудничество в сфере обороны и безопасности.