Брейтово, Ярославская область, 20 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В селе Прозорове Брейтовского района Ярославской области строят деревню из дров. Таким экстравагантным способом жители Ярославской глубинки хотят обратиться к Газпрому с просьбой газифицировать район, сообщил корреспонденту ИА REGNUM настоятель храма Михаила Архангела, благочинный Брейтовского района протоиерей Анатолий Денисов.

фото газеты «Брейтовские новости» трактор из дров, построенный отцом Анатолием

Жители села под руководством священника строят целую дровяную деревню. Сложили из дров трактор, избу, русскую печь, готовят дровяные копну сена, сельский туалет и египетскую пирамиду — всего 10 объектов. По словам отца Анатолия, на всю инсталляцию уйдет 270 кубометров дров — все, что заготовлено на предстоящую зиму. Впрочем, дровам все равно сушиться — а как будет выглядеть поленница, значения не имеет. Зато для местного населения «дровяной вопрос» назрел всерьез: газификация обошла Брейтовский район стороной.

Жители села хотят пригласить «посидеть на дровах» представителей Газпрома — чтобы бизнес и власти, наконец, привели в район голубое топливо.

«Я сельский священник уже 35 лет. Для меня дрова — как доллары для американца. Потому что без дров в селе не выжить — надо отапливать храм, жилье. Каждый год заготавливаем 250−300 кубометров, раздаем нуждающимся бабушкам. Но чувствую, скоро нам это будет не под силу. Официально просили о газификации — без толку: в администрации нам говорят, что это будет дорого и невыгодно. Да, от газопровода до Брейтовского района — 50 километров. Но ведь целый район — 6200 человек — без газа, а электричество дорого обходится, да и дрова тоже. Тем более у нас и предприятия работают — птицефабрика, свинокомплексы, базы отдыха, и им нужна поддержка. Вот и приходится наглядным способом объяснять», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM отец Анатолий.

Газификация для Брейтовского района — решающий фактор в решении вопроса выживания села, считает священник. Он отмечает: предприятия вынуждены сворачивать свою деятельность, а новых инвесторов отпугивает дороговизна существующих энергоносителей. В результате работы нет, и молодежь покидает село, перебирается в более комфортные условия.

«Церковь никогда не тормозила цивилизацию, но относилась осторожно. Но ценовая политика у нас направлена на уничтожение деревни. Если бы как раньше 6 копеек стоила солярка и 22 копейки молоко — мы все бы выжили, и наша страна была бы богатейшим производителем экологически чистых продуктов питания. А сейчас 5 рублей молоко и 34 рубля солярка! Сказать, что тяжело в селе — это ничего не сказать. Мы могли бы сразу лапти надеть и отказаться от цивилизации, но мы тоже люди!» — рассуждает отец Анатолий.

Планы у отца Анатолия грандиозные — в середине июля он намерен пригласить на торжественное открытие «дровяной деревни» Москонцерт, представителей Газпрома, прессу. А чтобы совсем наглядно получилось, о деревне планируется снять видеоролик.

«Гостей чаем будем поить из самоваров, пирожками угощать, на березовых чурках испеченных. Лавки и стулья — тоже дровяные. Все из березы», — уточняет священник.

Дровяные инсталляции для села Прозорово не новость — в прошлые годы по инициативе отца Анатолия селяне уже выкладывали композиции, изображающие трех слонов, ракету — по случаю юбилея полета Юрия Гагарина.

Судя по всему, дровяное творчество становится местным фирменным знаком. И уж если не газ, то туристический поток и инвестиции вполне может обеспечить.