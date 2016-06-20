Вильнюс, 20 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 20 июня, подписала декрет о назначении с 21 июня министром финансов Литвы Расу Будбергите, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Будбергите до этого работала в Европейской палате аудита, которая контролирует распределение средств ЕС. Представителем от Литвы в это учреждение отправился работать бывший министр финансов Римантас Шаджюс. Такую рокировку сегодня официально одобрила президент.

stevepb Расчет суммы налога

Сама Будбергите после встречи с Грибаускайте сказала, что является сторонником жесткой фискальной политики, а после выборов, которые состоятся в октябре этого года, в Литве следует ввести два новых налога — на недвижимое имущество и на на загрязнение окружающей среды.