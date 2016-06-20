Махачкала, 20 июня, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Руководство Дагестана намерено выкупить месторождение глины в Иране и возить сырье кораблями, сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе главы и правительства Дагестана. Об этом заявил глава республики Рамазан Абдулатипов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Первоначально сырье для завода «Мараби» должны были заказывать на Украине, но в Иране оно оказалось дешевле, отмечают в руководстве региона.

PierreGilbert Потрескавшаяся глиняная поверхность

«Завод будет скоро сдаваться. Мы просто выкупим месторождение глины и будем перебрасывать через море судами. О покупке месторождения почти договорились», — заявил Абдулатипов.

Строительство завода «Мараби» началось в 2013 году, его открытие предполагается в конце июля 2016 года. По данным дагестанских властей, инвестиции в проект составляют 1,3 млрд рублей, завод должен обеспечить работой около 200 человек. Плитка будет изготавливаться с использованием итальянских технологий.