Москва, 20 июня, 2016, 16:13 — ИА Регнум. По всем видам потребкредитов предлагается законодательно установить максимально возможные проценты от суммы долга. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции КПРФ во главе с Валерием Рашкиным. Законопроект предполагает, что по автокредитам ограничение процентов составит 27% от основной суммы долга, если речь идет об автомобилях с пробегом свыше 1000 км, если же речь идет об автомобилях с пробегом до 1000 км, ограничение по процентам составит 18%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, по потребительским кредитам с лимитом кредитования до 30 тыс рублей максимальные проценты устанавливаются в размере 33% от основной суммы долга, от 30 до 100 тыс. руб. — 35%, от 100 до 300 тыс рублей — 34% от основной суммы долга, свыше 300 тыс рублей — 23% от основной суммы долга. Что касается POS-кредитов, то здесь максимальный процент ограничен 42% от основной суммы долга. По нецелевым потребкредитам и целевым потребкредитам без залога, а также потребкредитам на рефинансирование задолженности максимальные проценты составят 43% от основной суммы долга, по потребительским микрозаймам с обеспечением в виде залога — 57%, по потребительским микрозаймам с иным обеспечением — 76%. По потребительским микрозаймам без обеспечения максимальные проценты могут составлять 400% (речь идет о займе до 1 месяца, до 30 тыс рублей).

Депутаты отмечают, что поведение заимодавца при определении размера процентов за пользование займом, которые превысили 500% годовых признано Верховным судом недобросовестным. «На данный момент предельные суммы процентов по договору займа (кредита), установленные Банком России, не соотносятся с принципом добросовестности действий сторон общественных отношений, так как достигают 818,195%», — считают авторы законопроекта.

По мнению авторов инициативы, законопроект «способен в значительной мере нормализовать общественные отношения, связанные с некоммерческим кредитованием и займом, обеспечив баланс интересов кредитных и микрофинансовых организаций, с одной стороны, и заемщиков, с другой стороны».