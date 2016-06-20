Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга привела подробности конфликта со стрельбой на Софийской овощебазе во Фрунзенском районе города. В результате конфликта погиб мужчина, стрелявший задержан при помощи очевидцев, сообщили сегодня, 20 июня, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По данным полиции, звонок о конфликте на Софийской улице поступил в 13:20. На место происшествия сразу же был отправлен наряд полиции.

«Предварительно установлено, что в ходе конфликта, произошедшего между двумя гражданами закавказского государства, один из них выстрелил в другого из пистолета (предположительно, травматического), после чего попытался скрыться с места происшествия», — сообщили версию случившегося в региональном ГУ МВД.

При этом, как утверждают правоохранители, произошла не массовая драка, а потасовка, в ходе которой очевидцы конфликта самостоятельно задержали стрелявшего и удерживали его до приезда полиции.

Получивший ранение мужчина скончался в автомобиле «скорой помощи». Задержанный предполагаемый преступник с телесными повреждениями госпитализирован.

На месте происшествия в настоящий момент работает следственно-оперативная группа. Позже по этому делу будет принято процессуальное решение.

Невская (Софийская) овощебаза на Софийской улице — крупнейшая в Петербурге. На ее территории работает множество выходцев из стран ближнего зарубежья.

Как ранее сообщали местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, драка началась около 14:00, в ней участвовали от 100 до 200 человек, применялось огнестрельное оружие. К овощебазе были стянуты силы ОМОНа. По предварительной информации, один человек погиб.