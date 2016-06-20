Москва, 20 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Правительство РФ и Внешэкономбанк (ВЭБ) представят премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложения по преобразованию корпоративного управления Российского экспортного центра (РЭЦа) и Росэксимбанка. Об этом сегодня, 20 июня заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на заседании правительства РФ.

government.ru Игорь Шувалов

«Российский экспортный центр сейчас находится в структуре Внешэкономбанка. Мы подготовили дополнительные предложения вместе с руководством ВЭБа о том, как корпоративное управление РЭЦа и Росэксимбанка должны быть преобразованы в современных условиях. Мы эти предложения вам представим на будущей неделе», — сказал Шувалов.

По словам первого вице-премьера, благодаря этим изменениям механизмы поддержки экспорта РФ получат дополнительные полномочия, «чтобы самостоятельно работать на рынке. Это решение крайне востребовано и ожидается участниками рынка».