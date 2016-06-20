Симферополь, 20 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Строительство Керченского моста ведется «на высоком уровне организации и качества работ». К таким выводам пришли представители дорожной инспекции «Оценим качество дорог!» Общероссийского народного фронта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной организации.

Фото пресс-службы регионального штаба ОНФ

«Мы убедились, что строительство такого серьезного объекта ведется на высоком уровне организации и качества работ. На стройке созданы современные высокотехнологичные места и обеспечена охрана труда рабочих, качественным образом устроен быт вахтовиков», — сказал руководитель инспекции ОНФ, депутат Госдумы РФ Александр Васильев.

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Он отметил, что район строительства моста сложный и от строителей потребовалось множество сложных технических решений. «Район строительства не простой — здесь довольно сложные климатические условия на границе двух морей — Азовского и Черного. Необходимо было проводить работы по берегоукреплению и учесть возможную сейсмическую активность, а также особенности илистого дна», — пояснил Васильев.

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В строительстве моста задействовано 2500 инженеров и строителей из разных регионов России. На стройке работает около 100 тяжелых и 30 супертяжелых кранов. По словам строителей, большое внимание уделяется безопасности объекта: все сварные соединения свай проходят многоуровневый 100% рентген-контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, при проведении строительно-монтажных работ на стройке Керченского моста утром 20 июня погиб, сорвавшись с высоты, рабочий из Кировской области.