Москва, 20 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Форвард саранского футбольного клуба «Мордовия» Евгений Луценко перешел в московское «Динамо», сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Артем Фролов Евгений Луценко

Срок действия контракта составит три года. Ранее клуб, который в следующем сезоне будет играть в ФНЛ, подписал соглашения с Александром Зотовым, Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Иваном Темниковым, Сергеем Тереховым, Сергеем Нарубиным, арендовал Кирилла Панченко.

Луценко в прошедшем сезоне участвовал в составе «Мордовии» в 27 матчах российской премьер-лиги, забил 10 мячей, отдал шесть результативных передач, став лучшим бомбардиром клуба.