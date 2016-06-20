Пенза, 20 июня, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ужесточить надзор за соблюдением мер безопасности при организации летнего отдыха детей. Об этом он заявил в рамках оперативного совещания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Директор. Пионерский лагерь

«Мы обязаны сделать все, чтобы подобное не случилось. О безопасности детей надо помнить постоянно, не следует думать, что у нас все идеально», — считает губернатор.

В частности, планируется скорректировать график проверок лагерей с учетом роста числа контролирующих мероприятий, особенно в вечернее и ночное время. Этим займутся главы муниципалитетов, депутатский корпус, представители федеральных структур и общественных организаций.

«Проверяйте, какие созданы условия для ребят, как они отдыхают, как питаются, как занимаются спортом. Особое внимание на то, как соблюдаются правила пожарной безопасности, правила поведения на воде, как организованны развлекательные мероприятия», — распорядился Белозерцев.

Напомним, годом ранее в Пензенской области по инициативе губернатора стартовала программа тотального обучения детей плаванию. «Многих трагедий удалось бы избежать, если бы ребенок умел держаться на воде», — считает глава региона.

По итогам работы программы главы администраций районов доложат о результатах Белозерцеву. По его словам, количество обученных плаванию детей станет одним из показателей при оценке деятельности главы района и его заместителя по профильному направлению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12−13 лет.