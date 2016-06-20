Саратов, 20 июня, 2016, 15:56 — ИА Регнум. В Самаре и Саратове 20 июня прошли пикеты против федерального законопроекта, разработанного Госдумой и криминализирующего основную опору государства — семью, передает корреспондент ИА REGNUM.

r-v-s.su Пикет в Самаре

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По информации РВС, Госдума 21 июня в третьем чтении может принять законы, которые создадут беспрецедентную по своей несправедливости систему, при которой семья будет считаться общественно-опасным местом для проживания не только детей, но и самих взрослых: близкие родственники по закону приравняются к хулиганам и экстремистам.

Общественники проинформировали горожан о предлагающихся неслыханных «нормах», которые, без преувеличения, станут инструментом для карательных действий правоохранительных органов в отношении десятков тысяч семей.

«Так, согласно букве нового закона, нанесение побоев (подчеркнем, речь идет именно о незначительных побоях, включая шлепки детям) в отношении близких людей ставится в один ряд с побоями из хулиганских побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, — комментируют активисты РВС. — За такие правонарушения предлагается наказывать членов семьи лишением свободы на срок до двух лет. При этом, прекращению ввиду примирения близких людей уголовные дела подлежать не будут! То есть, семейные конфликты будут регулироваться не членами семьи, а представителями власти, что негативно отразится на тех же детях, родители которых будут осуждены по приговору суда, что впоследствии станет препятствием для их (детей) карьерного роста, поступления на государственную службу. Именно от этого пытался предостеречь президент РФ Владимир Путин, предлагая провести декриминализацию нетяжких преступлений».

«Известно, что нет такой семьи, в которой время от времени не происходили бы конфликты, и большинство таких ссор происходит по сугубо личным проблемам, где меньше всего оправдано присутствие судилища третьих лиц, да еще и с правом карательных функций, — поясняют в РВС. — При этом, законопроекты столь масштабного и разрушительного для российских семей значения пытаются принять «втихую», без широкого общественного информирования, и даже вопреки отрицательному отзыву ОП РФ, данному членами Палаты 28 апреля 2016 года. Отметим, что законопроекты на данный момент благополучно прошли второе чтение в Госдуме, а 21 июня состоится последнее — третье чтение».

«Напомним, что в послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года президент РФ просил Госдуму поддержать предложение Верховного Суда «о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений», — отмечают активисты. Таким образом, налицо факт полного извращения сути просьбы президента Владимира Путина — под соусом декриминализации нетяжких преступлений в Госдуме, прикрываясь благим намерением главы государства, пытаются принять законопроект о «криминализации семьи».

В связи с этим, в ряде регионов ПФО активисты отделения общероссийской организации защиты семьи «РВС» вышли на одиночные пикеты против принятия этих двух законопроектов.

В Саратове, например, пикет прошел возле памятника П.А. Столыпину.

«Пикет проходил недалеко от здания областной думы, — прокомментировал председатель саратовского реготделения РВС Александр Березин. — Прохожие останавливались, охотно брали листовки. В диалоге кто-то спорил, кто-то не мог поверить, что на уровне Госдумы могут принять такой закон. Были высказывания, что уже ничему не удивляются и что в нашем государстве возможно все. Как всегда, большее внимание к общественным проблемам проявляло старшее поколение. Люди среднего возраста останавливались, задавали вопросы, уточняли нюансы, спорили. Словом проявляли живой гражданский интерес».