Казань, 20 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Из-за сильного ливня, обрушившегося на столицу Татарии, в городе возникли автомобильные пробки. Движение транспорта затруднено на проспектах Победы и Ямашева, улицах Пионерской, Губкина, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Ершова, Мазита Гафури, извещает 20 июня сервис «Яндекс.Пробки».

wallspaper.ru Ливень. Дождь

Согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, проблемы с движением потока машин отмечались на Южной трассе и третьей транспортной дамбе. Некоторые автомобили глохли прямо на проезжей части. Так, пользователь arslan333 разместил в «Инстаграм» фотографию застрявшего КАМАЗа. Грузовик пришлось вытаскивать с дороги с помощью буксира.

МЧС Татарии со ссылкой на гидрометеослужбу республики предупреждает граждан о возможных грозах на территории региона вечером 20 июня, а также ночью и днем 21 июня. Кроме того, в отдельных районах, включая Казань, возможен град и шквалистое усиление ветра до 16−21 м/с.