Вильнюс, 20 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 20 июня, утром без электричества из-за шквала на минувших выходных всё еще оставались около 5,9 тыс. потребителей, сообщили ИА REGNUM в компания по распределению газа и электроэнергии Energijos skirstymo operatorius (ESO).

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света. Электрическая лампочка

По данным на 7 часов утра, в понедельник, 20 июня, в Каунасском регионе электроснабжения были лишены 3 тыс. клиентов, в Алитусском регионе — 2 тыс., в Вильнюсском регионе — 550. В других регионах остались единичные случаи поломок.

Предприятие утверждает, что продолжает ликвидировать последствия шквала, который прошел 17−18 июня. ESO устранило большую часть неисправностей электроснабжения, когда из-за природной стихии без электричества осталось около 60 тыс. клиентов компании.

Природная стихия наибольший ущерб нанесла Алитусскому, Каунасскому, Вильнюсскому, Паневежскому и Утенскому регионам.

По утверждению компании, ликвидацию последствий шквала осложняют трудные поломки: на некоторых линиях фиксируется по несколько неисправностей, также были случаи, когда пришлось менять опоры, сломанные порывами ветра. На время устранения неисправностей влияет и то, что в некоторых случаях оперативные команды, отправляясь устранять неисправности, сталкиваются с деревьями, поваленными на дорогу.