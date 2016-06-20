Лиссабон, 20 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета считает, что в случае выхода Великобритании стоит ожидать ослабления не только ЕС, но и всего Запада.

publicdomainpictures.net Британия: за или против?!

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал 20 июня избирателей Великобритании голосовать за сохранение страны в составе Евросоюза, добавив, что выход Соединенного Королевства ослабит не только ЕС, но и весь западный мир, сообщает Reuters.

«Я хотел бы обратиться к гражданам Великобритании от лица — я абсолютно уверен — почти всех европейцев и европейских лидеров: оставайтесь с нами», — отметил бывший премьер-министр Польши в ходе визита в Португалию.

«Без вас не только Европа, но все западное сообщество ослабнет. Вместе мы сможем справиться со все более сложными вызовами, с которыми мы столкнемся в будущем», — добавил он.

Лидеры стран-членов ЕС избегают напрямую вмешиваться в ведущуюся на данный момент кампанию в Великобритании из опасений, что такое вмешательство будет носить контрпродуктивный характер. Однако они настаивают, что выступают за сохранение Соединенного Королевства внутри блока.

Туск возглавит саммит лидеров стран-членов ЕС, который пройдет 21 и 22 июня в Брюсселе. На нем будут обсуждены меры в случае того или иного выбора граждан Великобритании.

«Мы никоим образом не преуменьшаем экономических последствий, связанных с выходом Великобритании из ЕС», — отметил он. «Я не сомневаюсь, тем не менее, что мы уже подготовились к следующему за референдумом дню», — добавил он.

Если премьер-министр Великобритании официально объявит о выходе страны из ЕС, оставшиеся лидеры 27 стран-членов блока должны будут создать систему и определить условия для выхода. В противном случае лидеры ЕС проголосуют за специальное соглашение, достигнутое Кэмероном в феврале.

«Какими бы ни были результаты (референдума), мы должны внимательно посмотреть на будущее союза», — подчеркнул Туск. «Мы бы проявили глупость, если бы проигнорировали такие сигналы, как референдум в Великобритании. Существует еще больше признаков недовольства союзом во всей Европе, не только в Соединенном Королевстве».

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Напомним, в соглашении, о котором идет речь, затронут ряд новых условий взаимоотношений Великобритании и других стран ЕС. В частности, Лондон выступает за то, чтобы мигранты, прибывающие в страну, получали доступ к системе социального обеспечения по истечении четырёх лет проживания в стране. Также соглашение предусматривает сохранение фунта как национальной валюты страны.