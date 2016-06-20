Грозный, 20 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Студенты педагогических вузов из Чеченской Республики будут получать стипендию от руководителя региона Рамзана Кадырова. Сумма стипендии составит 12 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

ramzan-kadyrov.ru Рамзан Кадыров

Повышенная стипендия будет выплачиваться будущим педагогам, обучающимся в ведущих вузах России. «Ежегодно 60 человек получат возможность поступить в ведущие педагогические вузы страны и учиться, получая государственную поддержку. Стипендия учреждена в целях обеспечения потребностей экономики в квалифицированных кадрах», — заявил министр образования региона Исмаил Байханов.

Как отметил чиновник, такая мера поддержки должна оказать благоприятное влияние на повышение качества образования в республике.

Выплаты стипендии начнутся уже с 1 сентября текущего года. Все 60 стипендий будут распределены следующим образом: 30 — для студентов, обучающихся по специальности «Русский язык и литература», еще по 10 стипендий — для студентов, обучающихся по специальностям «Биология и химия», «Физика и математика» «Иностранный язык (английский, немецкий)».

Стоит отметить, что в Чечне не один год поднимается вопрос недостаточного обеспечения школ квалифицированными учителями-предметниками. Весной прошлого года в регионе не хватало 529 учителей. Численность недостающих педагогических кадров продолжает увеличиваться ежегодно, несмотря на то, что за период с 2010 по 2015 годы вузы республики выпустили 8764 учителя-предметника для общеобразовательных школ.

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