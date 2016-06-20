Вильнюс, 20 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Работавшие в кризис литовские пенсионеры в этом месяце станут богаче — им начали выплачивать компенсации за урезанные пенсии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 июня, в Фонде социального страхования Литвы. Правда, одни получат всего несколько десятков евро, другие — более 10 тысяч. пенсионеров компенсации так и не дождались.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

На этой неделе деньги должны получить более 102 тыс. пенсионеров.

Компенсации получают те пенсионеры, чьи пенсии обычно приносят почтальоны. Остальные 100 тыс. пенсионеров первую часть компенсаций получат на банковский счет 22 июня. Пока не будет выплачена треть всей суммы, в течение двух следующих лет пенсионеры получат еще по трети суммы.

Согласно официальной статистике, около 10 тыс. пенсионеров, работавших во время кризиса, своих денег так и не дождались, так как умерли. Их средства должны унаследовать близкие.