Воронеж, 20 июня, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Власти Воронежской области делают ставку на развитие животноводства, прежде всего, крупно-товарного сектора. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил журналистам на брифинге 20 июня губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Темой брифинга стало развитие животноводческой и, в частности, молочной отрасли в регионе. Глава региона отметил, что при создании молочного кластера основной целью было усиление кооперационных связей между всеми участниками процесса производства, от обучения специалистов до логистики.

«Очень непросто было установить отношения между теми, кто производит сырое молоко, и теми, кто перерабатывает, это вечный конфликт. И здесь мы как правительство области взяли на себя решающую роль в установлении перспективных взаимовыгодных отношений. В частности, появилась такая, казалось бы, далекая от понимания кластера программа, как «Школьное молоко». В школах до девятого класса детям бесплатно дают молоко, специально упакованное, и в общем-то, это был первый шаг к налаживанию долгосрочных отношений», — отметил губернатор.

Он добавил, что на данный момент в регионе создано 16 мегаферм, которые сегодня являются основными производителями и поставщиками товарного молока.

«В перспективе мы хотели бы иметь порядка 30 мегаферм в нашей области, и мы бы очень хотели увязать это еще и с сельской экономикой, что сейчас и происходит во всех районах, в которых присутствуют эти современные производства», — подчеркнул губернатор.

При этом, подчеркнул губернатор, работа над развитием животноводства в регионе никак не связана с санкциями: «Мы поставили себе задачу производить конкурентоспособный продукт на мировом рынке. Это касается и свинины, и мяса птицы, и других видов продукции. Мы не рассчитываем на эмбарго, мы рассчитываем и ставим задачу, чтобы наша продукция была конкурентоспособна».

Как отметил Алексей Гордеев, в развитии животноводства, в том числе молочного, в регионе делается ставка на крупно-товарное производство.

«Это не опыт Воронежской области, это опыт общемировой. Есть виды продукции, например молоко, которые технологически тяжело выпускать в рамках КФХ. Молоко — это продукт, который надо сдать именно сегодня, плюс — высочайшие требования к качеству. Сегодня крупно-товарные фермы у нас производят 60% молока, надо выходить на 80%. В растениеводстве, в том числе в плодоовощной продукции — здесь может быть преимущество именно небольших ферм», — добавил Алексей Гордеев.

По словам воронежского губернатора, сегодня на федеральном уровне пора пересмотреть действующую государственную программу развития сельского хозяйства. В частности, считает Алексей Гордеев, можно разбить регионы на три группы — доноры по производству сельхозпродукции, регионы, обеспечивающие сами себя, и регионы, поддерживающие местные промыслы, и исходя и этого построить сельскохозяйственную политику поддержки. «При этом я считаю, сегодня в первую очередь нужно поддерживать животноводство, которое одновременно решает и задачи развития сельских территорий», — подчеркнул губернатор.

Глава региона констатировал: сейчас в структуре сельскохозяйственного производства в Воронежской области примерно 35% составляет стоимость животноводческой продукции и 65% — растениеводческой. При этом, подчеркнул губернатор, в регионе стремятся к созданию предприятий глубокой переработки всего сельскохозяйственного сырья в области.

«Это такой перекос, показывающий, что наши сельхозпроизводители теряют доходы, и поэтому мы полтора миллиона тонн продукции примерно продаем за границы области как просто сырье, которое могло бы работать и в переработке, и в том числе проходя через структуру животноводства. Наша задача сегодня сделать так, чтобы в валовом сельскохозяйственном продукте 60% составляла продукция животноводства о стоимости и всего 40% — растениеводства. Это будет другая экономика. Над этим мы и работаем», — подчеркнул губернатор.