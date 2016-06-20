Рига, 20 июня, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Латвии есть крупные группы жителей, которые поддерживают «политику Кремля», вероятность массовых протестов и активной поддержки латвийцами «провокаций со стороны России» представляется маловероятной, говорится в отчете Центра безопасности и стратегических исследований при Национальной академии обороны Латвии, сообщает LETA.

Цитата из м/ф «Винни-Пух и день забот». Реж. Эдуард Назаров, Владимир Зуйков. 1972. СССР Уныние и неверие

Специалисты успокаивают тем, что большинство жителей Латвии попросту не верят, что их поступки и массовые протесты могут что-то изменить. Поэтому политическая и общественная активность очень низка, что «не позволит российским спецслужбам устроить массовые беспорядки в Латвии».

Исследователи также пришли в выводу, что примерно половина русскоязычных Латвии, как граждане, так и неграждане, не поддерживают «тезисы России», поэтому их не следует считать единой группой.

Что касается высокого процента поддержки внешнеполитического курса Кремля в Латгалии (Восточная часть Латвии), то эксперты утверждают, что «говорящие на латгальском диалекте» (так в Латвии называют латгальский язык) жители занимают активную пролатвийскую позицию.

Также в отчете говорится, что, в целом, для жителей Латвии, как латышей, так и представителей других национальностей, характерна сильная неудовлетворенность политическими и экономическими процессами в стране.