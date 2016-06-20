Страсбург, Франция, 20 июня, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, приступившая сегодня, 20 июня, к работе в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), произнесла речь, в которой назвала Россию «таким соседом, которого она никому бы не пожелала», сообщает «Пресса Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченкo

Сегодня, 20 июня, Савченко впервые произнесла речь в ПАСЕ. Выступая перед депутатами в Страсбурге, Савченко, которая начала свою депутатскую карьеру в Раде 31 мая 2016 года после возвращения из Москвы, заявила, что Россия — это государство, нарушающее международное право. По её словам, российские власти продолжают удерживать политзаключенных — граждан Украины и арестовывать крымских татар.

Европейский союз, по словам бывшей украинской военнослужащей, живёт спокойно благодаря тому, что Киев платит жизнями украинских военных. «Не дай Бог иметь вам такого соседа, как Россия», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, когда председательствующий в ПАСЕ объявил, что среди делегатов присутствует Савченко, другие члены группы встали и начали аплодировать бывшей участнице военных действий в Донбассе в составе карательного батальона «Айдар».

Напомним, что Савченко была приговорена в России к 22 годам лишения свободы за пособничество в убийстве журналистов ВГТРК и за незаконное пересечение российской границы в 2014 году. Суд над бывшей украинской военнослужащей состоялся в Ростове-на-Дону: Савченко приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима. 25 мая Савченко была помилована российским президентом и в тот же день прилетела в Киев, где её встретили «как героиню».