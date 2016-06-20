Уфа, 20 июня, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Трое воспитанников уфимского детского дома №1, которые самовольно покинули территорию детского лагеря «Бригантина» в Башкирии, вернулись на место постоянного проживания. Об этом сообщает в понедельник, 20 июня, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

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«16-летний мальчик и две девочки 14 и 15 лет самостоятельно вернулись на место постоянного проживания», — говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что трое подростков покинули территорию лагеря вчера днем, 19 июня.

«Дети добрались пешком и автостопом до города Ишимбая, где всю ночь гуляли по улицам, — говорится в сообщении. — Рано утром 20 июня на попутном транспорте путешественники приехали в город Уфу».

Первым вернулся 16-летний подросток, а девочки пришли в детдом спустя несколько часов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

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